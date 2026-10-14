El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, alertó desde ayer 13 de octubre de 2026 sobre la venta ilegal por redes sociales de Cattle Minerals, un producto de uso animal que se promociona sin permiso de la marca y la empresa que lo fabrica como un suplemento elaborado por Riverfarma.

Por medio de un comunicado acompañado por el Gobierno de México, la autoridad sanitaria advirtió sobre esta situación para prevenir riesgos que puedan comprometer la salud animal en México. La alerta se emitió después de que la empresa denunciara la difusión del producto y señalara que no lo fabricó legítimamente.

Alerta en México por venta irregural e ilegal del medicamento CATTLE MINERALS. Senasica

Según el comunicado oficial, el medicamento se comercializa de manera irregular, por lo que Senasica pidió a veterinarios, distribuidores y productores extremar precauciones al adquirir insumos pecuarios. La dependencia recordó que “la denuncia oportuna previene riesgos sanitarios en la ganadería de nuestro país”.

Senasica pide revisar los medicamentos veterinarios y denunciar su venta irregular

Ante la detección de Cattle Minerals, Senasica recomendó a médicos veterinarios, farmacias veterinarias, comercializadoras y productores comprar medicamentos únicamente en establecimientos regulados. También solicitó verificar detalladamente las especificaciones de los productos antes de adquirirlos o utilizarlos, con el objetivo de reducir los riesgos asociados con insumos de procedencia irregular.

Ganado de tipo exportación para ilustración de la nota. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La dependencia habilitó dos vías de contacto para reportar estos casos:

El correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx, para denunciar la comercialización irregular

farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx, para notificar posibles efectos adversos derivados del uso de productos veterinarios.

Senasica invitó a consultar el micrositio Alerta Sanitaria del Senasica, donde se publican avisos sobre medicamentos e insumos pecuarios falsificados, caducos o robados.

Qué dijo Riverfarma sobre el producto Cattle Minerals

De acuerdo con el comunicado de Senasica, la propia empresa Riverfarma identificó la difusión del producto en redes sociales y presentó una denuncia ante la autoridad.

La compañía afirmó que Cattle Minerals no corresponde a un producto legítimamente fabricado por ella , por lo que su nombre se estaría utilizando para promocionar un insumo cuya procedencia no reconoce.

La Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia, adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, atiende las notificaciones de titulares de registros o autorizaciones de productos veterinarios y de usuarios sobre la comercialización de fármacos ilegales.

Senasica recomienda consultar sus alertas sanitarias y reportar cualquier irregularidad para contribuir a la vigilancia de los medicamentos destinados al uso animal.