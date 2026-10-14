Islandia, Dinamarca e Irlanda lideran el listado del Global Peace Index 2026, y se convierten en opciones seguras para viajar.

El Global Peace Index 2026, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), identificó a los países con mayores niveles de paz a partir de indicadores de seguridad, conflictos y militarización.

La edición de este año señala que la paz mundial se deterioró un 0.7% durante el último año. De los 163 países evaluados, 99 registraron un retroceso y 62 mejoraron su nivel de paz.

Para los mexicanos que planean viajar al extranjero , el ranking puede servir como referencia para elegir un destino. Sin embargo, la clasificación no sustituye la consulta de los requisitos migratorios ni garantiza que no existan riesgos durante el viaje.

¿Cuáles son los países más seguros del mundo en 2026?

De acuerdo con el ranking del IEP, estos son los cinco primeros lugares:

1. Islandia: puntuación de 1.161.

2. Nueva Zelanda: puntuación de 1.343.

3. Suiza: puntuación de 1.363.

4. Eslovenia: puntuación de 1.369.

5. Irlanda: puntuación de 1.371.

Cuanto más baja es la puntuación, mayor es el nivel de paz que refleja el índice. Nueva Zelanda y Suiza destacan por ocupar el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Global Peace Index 2026: ranking de los países más pacíficos del mundo. Global Peace Index 2026

¿Cómo pueden viajar los mexicanos a Islandia, Nueva Zelanda y Suiza?

Islandia forma parte del espacio Schengen. Para viajes turísticos de corta duración, los ciudadanos mexicanos están exentos de solicitar una visa y pueden permanecer hasta 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días.

Los requisitos principales incluyen:

Pasaporte vigente, expedido durante los últimos 10 años y válido por al menos tres meses después de la salida prevista del espacio Schengen.

Documentación que justifique el motivo y las condiciones de la estancia.

Acreditación de alojamiento, recursos económicos y, cuando corresponda, boleto de regreso.

Además, la Unión Europea prevé el inicio del sistema de autorización electrónica ETIAS durante el último trimestre de 2026, las últimas previsiones apuntan ya a 2027, aunque sin ninguna confirmación definitiva.

Los ciudadanos mexicanos pueden visitar Nueva Zelanda sin solicitar una visa de visitante por adelantado, pero deben obtener una autorización electrónica de viaje (NZeTA) antes de viajar. Esta autorización permite estancias de hasta tres meses por visita, siempre que se cumplan las condiciones migratorias correspondientes.

Para viajar a Suiza por turismo, los mexicanos están exentos de visa para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Suiza forma parte del espacio Schengen, por lo que deben respetarse sus requisitos de entrada y permanencia.

¿En qué puesto está México en el Global Peace Index 2026?

México ocupa el puesto 139 de 163 países, con una puntuación de 2.650, y se ubica en el lugar 13 de la clasificación regional de América del Norte y Central . El informe registra una mejora del 2% en su puntuación respecto del año anterior, impulsada principalmente por avances en el indicador de conflictos en curso.