Europa medieval y moderna, se extraía material de cuerpos momificados, se trituraba y se comercializaba como una sustancia medicinal conocida como Mumia vera aegyptiaca.

Hace miles de años, en el periodo conocido como la Edad Media, entre el 476 d.C. y el 1492 d.C., se dice, según un artículo de National Geographic, que se usaba polvo de momia para curar a las personas enfermas con ciertas patologías, que, por cierto, aún existen, y una de ellas causó la pandemia.

De acuerdo con la fuente, en la Edad Media se comercializaba un remedio llamado Mumia Vera Aegyptiaca. Este polvo de momia se usaba para combatir resfriados, dolores de cabeza, tos, mareos y hasta el dolor de garganta. ¿Lo usarías si en la actualidad fuese una alternativa para tratar alguna de estas afecciones?

Este remedio se obtenía de restos humanos momificados que eran triturados y preparados para su comercialización como producto medicinal.

Investigacion demostró que en la Edad Media usaban polvo de momia para curar refriados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Polvo de momia: un descubrimiento inédito

Una investigación de la Universidad de Marburgo, en Alemania, publicada en la revista científica PNAS, analizó 24 objetos procedentes de museos y colecciones universitarias, además de 41 fuentes históricas. Entre los materiales estudiados había restos de cuerpos momificados, vendas, residuos de embalsamamiento y antiguas preparaciones medicinales de Mumia vera, según cuenta National Geographic.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la presencia de compuestos asociados al aloe en dos piezas: un cráneo momificado del siglo VIII a. C. y una preparación medicinal del siglo XVIII.

Aunque este resultado sugiere que algunas plantas de este género podrían haber formado parte de los procesos de momificación, los investigadores aclararon que no hay pruebas suficientes para afirmar que su uso fuera generalizado en el antiguo Egipto.

La investigación encontró varios componentes en las preparaciones históricas de Mumia vera, aunque su composición variaba de una muestra a otra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mumia vera: ¿este remedio de las momias realmente podía curar la gripe?

Los científicos también analizaron la composición de distintas preparaciones históricas de Mumia vera y encontraron que varias contenían sustancias procedentes de resinas de coníferas envejecidas, a las que investigaciones experimentales atribuyen propiedades antimicrobianas.

Tras llamar la atención del equipo de investigación, se pusieron en la tarea de probar uno de los extractos antiguos en células cultivadas en laboratorio. Los resultados mostraron que el preparado ofreció una protección moderada frente al daño provocado por el virus de la gripe.

La investigación encontró, además, que las preparaciones medicinales no eran todas iguales. Algunas contenían compuestos de resinas de coníferas y otras sustancias, por lo que no existía necesariamente una receta uniforme.

Según la fuente, cuando los investigadores aislaron su principal compuesto, el ácido 7-oxodehidroabiético, no encontraron el mismo efecto. Por esta razón, todavía permanece la incógnita de los ingredientes responsables de los efectos que producían esa respuesta y los autores advierten que los resultados no demuestran que el polvo de momia sea eficaz para tratar la gripe en seres humanos, pero sí que lo usaban.