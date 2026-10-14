La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un momento polémico durante su primera transmisión en vivo por Instagram y TikTok, al responder públicamente a un señalamiento sobre un supuesto consumo de drogas. La mandataria negó de manera categórica la acusación y afirmó que se trata de una información falsa.

El episodio surgió después de que la periodista y escritora Anabel Hernández realizara un señalamiento el 11 de septiembre de 2026 sobre la vida personal y el estado de salud de la presidenta. Hernández afirmó, atribuyéndolo a supuestas fuentes cercanas a la mandataria, que Sheinbaum consumía marihuana para afrontar la presión de su cargo y una depresión.

Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la acusación de consumo de drogas

Durante la transmisión, que duró aproximadamente 25 minutos, Sheinbaum se refirió directamente al señalamiento y negó haber consumido drogas.

La presidenta sostuvo que la afirmación era “falsa, absolutamente falsa” y pidió a los usuarios tener cuidado con la información que circula a través de las redes sociales. También advirtió sobre la difusión de fake news y cuestionó la veracidad de este tipo de contenidos.

El planteo de la mandataria fue una respuesta a una acusación periodística, no una confirmación de que el supuesto consumo haya ocurrido. En las fuentes consultadas no aparece evidencia independiente que permita comprobar el señalamiento de Hernández.

La periodista Anabel Hernández había abordado el tema en un episodio de su programa Narcosistema, publicado el 10 de septiembre. En la descripción del episodio se señala que se presentó el testimonio de una fuente que supuestamente tenía conocimiento interno sobre un presunto consumo de marihuana y medicamentos contra la ansiedad por parte de la presidenta. El propio programa aclara que las opiniones expresadas corresponden a Hernández.

Durante la transmisión, que duró aproximadamente 25 minutos, Sheinbaum se refirió directamente al señalamiento y negó haber consumido drogas. Shutterstock

Qué otros temas abordó Sheinbaum durante la transmisión

La acusación no fue el único asunto tratado durante el primer vivo de la presidenta. Sheinbaum también habló sobre una posible regulación de contenidos violentos en las plataformas digitales.

La mandataria explicó que su Gobierno no busca establecer una censura general sobre las redes sociales. Según sus declaraciones, el objetivo es evitar contenidos vinculados con situaciones violentas que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes.

Durante la transmisión, además, la audiencia realizó preguntas sobre distintos asuntos de la agenda nacional, entre ellos:

La inseguridad y la situación de seguridad en México.

La situación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La crisis del agua en Jalisco.

La respuesta del Gobierno frente a manifestaciones y protestas.

Sheinbaum también explicó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, mantuvieron reuniones con representantes de distintas plataformas digitales para abordar la regulación de estos contenidos.