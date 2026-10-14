Los estudios muestran que el ácido acético, principal componente del vinagre, puede contribuir a reducir la presencia de bacterias como Escherichia coli y Salmonella. Fuente: Shutterstock

Lavar las frutas y verduras antes de consumirlas es una de las recomendaciones más habituales para reducir la suciedad y disminuir la presencia de microorganismos. Sin embargo, distintas investigaciones científicas también analizaron el efecto de aplicar soluciones diluidas de vinagre sobre estos alimentos como complemento del lavado con agua.

Los estudios muestran que el ácido acético, principal componente del vinagre, puede contribuir a reducir la presencia de bacterias como Escherichia coli y Salmonella en determinadas frutas y verduras, aunque su eficacia depende del tipo de alimento, la concentración utilizada y el microorganismo analizado.

Qué descubrieron los estudios sobre el vinagre en frutas y verduras

Una investigación publicada en la revista científica Journal of Food Protection evaluó la eficacia de soluciones de ácido acético aplicadas sobre vegetales de hoja para disminuir la presencia de bacterias potencialmente peligrosas.

Los investigadores trabajaron con lechuga, espinaca y repollo contaminados experimentalmente con Escherichia coli O157 y Salmonella, utilizando distintas concentraciones de ácido acético antes de la cosecha.

Los resultados mostraron que la eficacia no fue igual en todos los vegetales, pero sí se observaron reducciones importantes de Salmonella en algunos casos.

En el caso de la lechuga, una solución con 0,7% de ácido acético redujo de forma significativa la probabilidad de detectar Salmonella respecto de las plantas que no recibieron el tratamiento. Además, cuando los investigadores utilizaron una concentración del 0,4%, también observaron una disminución relevante de esta bacteria.

Los autores señalaron que el tratamiento no produjo diferencias perceptibles en el aspecto, olor o sabor de la lechuga después del lavado, lo que sugiere que este tipo de intervención podría contribuir a disminuir el riesgo microbiológico en determinadas condiciones.

Una investigación publicada en la revista científica Journal of Food Protection evaluó la eficacia de soluciones de ácido acético. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo utilizar el vinagre para lavar frutas y verduras

El ácido acético también se estudia por su capacidad para disminuir determinados microorganismos presentes en los alimentos.

Una práctica habitual consiste en utilizar una solución diluida y después enjuagar los alimentos con agua potable. Los pasos son:

Preparar una solución de agua con una pequeña cantidad de vinagre blanco.

Aplicarla sobre las frutas y verduras o dejarlas en contacto con la solución durante un tiempo breve.

Enjuagar posteriormente con abundante agua potable antes de consumirlas.

Secarlas con un paño limpio o papel de cocina si se van a guardar.

Por qué es importante lavar correctamente las frutas y verduras

Las frutas y verduras pueden entrar en contacto con tierra, agua, herramientas, superficies y manipuladores durante las distintas etapas de producción y comercialización.

Por ese motivo, el lavado adecuado antes del consumo es una medida importante para reducir la presencia de contaminantes y microorganismos.

El estudio científico concluyó que el ácido acético mostró potencial para reducir el riesgo microbiológico en algunos vegetales de hoja, especialmente frente a Salmonella.