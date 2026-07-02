El gusano barrenador del ganado, GBG, ya registra presencia en la Ciudad de México y representa un riesgo para perros, gatos y otros animales si no reciben atención oportuna. Aunque el primer caso fue considerado “una incursión, es decir, un caso aislado”, las autoridades mantienen vigilancia permanente.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, informó que el primer reporte correspondió a un dóberman de 12 años en Topilejo, Tlalpan. La dependencia señaló que “el caso sigue en periodo activo, sin embargo, se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica”.

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual coloca sus huevos en heridas o mucosas abiertas de animales de sangre caliente, incluyendo a los seres humanos. Foto: cdc.gov

¿Qué está haciendo Senasica para contener el gusano barrenador?

Tras la detección del primer caso, el Gobierno de México activó una estrategia de vigilancia epidemiológica y contención para evitar la propagación de la plaga. Además, mantiene protocolos de respuesta inmediata y coordinación con especialistas para atender nuevos reportes.

Vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

Investigación retrospectiva y prospectiva del caso.

Desinfestación de la vivienda donde habitaba el canino.

Brigadas de rastreo epidemiológico en municipios cercanos.

Encuestas casa por casa para detectar posibles casos.

Campañas informativas para fomentar el reporte oportuno y la prevención.

ChatGPT

Los casos aumentan y autoridades refuerzan la capacitación

De acuerdo con el informe epidemiológico más reciente del Senasica, la Ciudad de México acumula 23 casos de gusano barrenador distribuidos en 10 de las 16 alcaldías. Los registros incluyen afectaciones en humanos, perros, vacas y borregos.

Las alcaldías con mayor número de reportes son Tlalpan, con seis casos; Milpa Alta, con cinco; y Xochimilco, con cuatro. Ante este panorama, la Secretaría de Agricultura reforzó la capacitación dirigida a médicos veterinarios, estudiantes y población en general.

Ilustración de animales en socidad. Tren Maya

Como parte de la estrategia nacional, el Senasica informó que ha inspeccionado más de cinco millones de cabezas de ganado y liberado casi siete mil millones de moscas estériles para controlar la plaga.

También mantiene disponibles la línea 800 751 2100, el WhatsApp 55 3996 4462 y el correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx para recibir reportes.