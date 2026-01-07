El problema de las propinas digitales es quién paga los impuestos: la respuesta de los especialistas. (Imagen: archivo)

La Procuraduría Federal del Consumidor reiteró al inicio de 2026 que ningún establecimiento puede incluir la propina de forma automática en la cuenta o condicionar su servicio al pago de este concepto. La advertencia, difundida por el titular Iván Escalante, busca frenar prácticas abusivas que se han normalizado en restaurantes, bares y cafeterías del país.

La propina constituye una gratificación voluntaria por un servicio recibido, especialmente en actividades con atención directa al consumidor como restaurantes, bares, hoteles y servicios turísticos. Cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado original, ya que debe surgir exclusivamente de la decisión del cliente y no como imposición del establecimiento.

El sustento legal se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe métodos comerciales coercitivos, desleales o condiciones abusivas. Bajo este marco normativo, cualquier cargo agregado sin autorización expresa del consumidor resulta indebido, independientemente del nombre que reciba el concepto en el ticket de compra.

Los “cargos disfrazados” también están prohibidos

Denominar el cobro como “servicio” o “service charge” sin aviso previo constituye una práctica abusiva, según la Profeco. La autoridad señaló que muchos establecimientos han incorporado estos cargos como componentes fijos del consumo, convirtiendo un acto voluntario en un concepto implícito que altera el costo real del servicio ofrecido.

Las propinas no son obligatorias. Profeco

¿Cuánto se debe dejar de propina?

En México no existe un porcentaje obligatorio de propina. Aunque por costumbre social muchos comensales dejan entre 10% y 15% del total del consumo, se trata únicamente de una referencia. El cliente puede decidir libremente no dejar propina, respetar ese porcentaje o incluso otorgar una cantidad mayor sin que el establecimiento intervenga en esa decisión.

Cómo denunciar cobros indebidos

La Profeco exhortó a los consumidores a revisar cuidadosamente su ticket antes de realizar el pago. Si se detecta que la propina fue agregada sin consentimiento previo, el cliente tiene derecho a exigir que el concepto sea retirado de inmediato . En caso de negativa o de condicionar la salida al pago, se puede presentar una denuncia formal.

Las quejas se pueden levantar a través del Teléfono del Consumidor, las redes sociales institucionales de Profeco o acudiendo directamente a las oficinas de la dependencia. Al denunciar, es fundamental conservar el comprobante de pago, identificar correctamente el establecimiento y explicar con detalle el cargo no autorizado para facilitar la investigación.

¿Cuáles son las sanciones para los comercios?

Las sanciones por estas prácticas abusivas varían según la gravedad y reincidencia del establecimiento, e incluyen multas económicas y otras medidas administrativas. El objetivo de la autoridad no es limitar la actividad comercial, sino corregir conductas que vulneran los derechos de los consumidores y garantizar un trato justo en el mercado mexicano.