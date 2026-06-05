La Justicia determina en oposición a los choferes y ordena incautar vehículos por infracciones consideradas graves.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en coordinación con Volvo Car México, emitió una alerta para propietarios de 5,130 vehículos eléctricos EX30 modelos 2024, 2025 y 2026 debido a una posible falla en el sistema de baterías. El problema podría representar un riesgo para los usuarios bajo determinadas condiciones de carga.

De acuerdo con el llamado a revisión de la Profeco, las celdas de batería de estas unidades “podrían presentar un incremento anormal de temperatura cuando el nivel de carga es superior al 70% de su capacidad”. Como medida preventiva, la empresa pidió a los propietarios mantener la carga por debajo de ese porcentaje hasta que el vehículo sea inspeccionado.

Se inspeccionará y, en caso de presentar el problema reportado, se corregirá mediante la sustitución de los módulos de batería correspondientes Revista del Consumidor

Volvo revisará más de 5 mil autos eléctricos por posible riesgo en la batería

Según la información difundida por Profeco, Volvo notificará a todos sus distribuidores autorizados sobre la posible falla y los procedimientos que deberán seguir para aplicar la acción correctiva correspondiente. Además, los propietarios afectados serán contactados directamente mediante correo electrónico.

La revisión contempla una inspección técnica de las unidades involucradas. En caso de detectarse el problema reportado, la compañía sustituirá los módulos de batería necesarios y el vehículo quedará equipado con componentes nuevos sin costo para el consumidor.

Qué deben hacer los propietarios de los Volvo EX30 afectados

Los conductores que posean un Volvo EX30 de los años modelo 2024, 2025 o 2026 deben seguir las recomendaciones emitidas por la empresa mientras se realiza la revisión de las unidades.

Verificar si su vehículo forma parte del llamado a revisión.

Mantener el nivel de carga de la batería por debajo del 70% como medida preventiva .

Contactar a un distribuidor Volvo autorizado para programar una cita.

Esperar la notificación oficial que será enviada por correo electrónico.

Acudir a la inspección para determinar si es necesaria la sustitución de módulos de batería.

Profeco recordó que este llamado a revisión permanecerá vigente y que la reparación será realizada por la marca sin costo para los propietarios. La medida busca prevenir riesgos asociados al sobrecalentamiento de la batería y garantizar la seguridad de los usuarios de estos vehículos eléctricos.