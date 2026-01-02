La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, emitió una alerta de riesgo por un cargador inalámbrico de la marca Belkin, tras detectarse un posible sobrecalentamiento que podría derivar en incendios. El llamado es para el producto “Auto-Tracking Stand Pro”, modelo MMA008, en las series 57X10F61E00046 y 57X10F67E06078, comercializado en México por la empresa JM Distribuidores.

De acuerdo con el informe de la Profeco, el problema se origina por un defecto de fabricación en la celda de iones de litio del soporte de carga inalámbrica portátil. Aunque hasta el momento no se han registrado incidentes, el riesgo potencial llevó a ordenar el retiro del mercado de las unidades afectadas y a implementar un esquema de reembolso para las personas consumidoras.

¿Cuál es el riesgo del cargador inalámbrico Belkin?

La Profeco detalló que el defecto puede provocar que, “en algunas circunstancias, el componente de la celda de iones de litio del soporte de carga inalámbrica portátil pueda sobrecalentarse”, lo que representa “un peligro de incendio para las personas”. En total, el llamado involucra a 128 productos distribuidos en el país.

Ante esta situación, la empresa decidió suspender de manera inmediata la venta del modelo afectado. En el comunicado oficial se señala que, “hasta la fecha del lanzamiento de la alerta, JM Distribuidores indicó que no ha recibido ningún tipo de reporte o reclamación al respecto”, aunque se mantiene la alerta de manera preventiva para evitar posibles daños.

¿Qué hacer si tienes este cargador en casa?

La empresa JM Distribuidores anunció que realizará el reembolso total a quienes hayan adquirido el producto señalado. Las personas interesadas pueden iniciar el trámite mediante un formulario en línea disponible en el sitio oficial de Belkin o comunicarse directamente con su servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico.

55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco

@Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Por su parte, la Profeco informó que dará seguimiento al cumplimiento de este llamado y exhortó a la población a reportar cualquier anomalía. “La Profeco resalta que vigilará el cumplimiento de este llamado”, y recordó que las denuncias pueden realizarse a través del Teléfono del Consumidor o en sus redes sociales oficiales, con el objetivo de proteger la seguridad de las y los consumidores.