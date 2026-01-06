El Día del Empleado de Comercio será diferente según el sector.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha una estrategia de fiscalización a nivel nacional que mantendrá en alerta a miles de comercios.

Con motivo del Día de Reyes, las autoridades realizan visitas de verificación sorpresivas en jugueterías, panaderías, supermercados y diversos puntos de venta para asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados.

Sin aviso previo: inspectores arriban en cualquier momento a verificar tu negocio

El dispositivo de supervisión abarca una amplia gama de establecimientos comerciales en toda la República Mexicana. A través de sus 38 oficinas regionales, la Profeco concentra sus esfuerzos en jugueterías, panaderías, supermercados, mercados públicos, comercios temporales, restaurantes y centros de entretenimiento que ofrecen servicios durante las festividades.

La Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza lidera estas acciones, revisando minuciosamente que cada negocio cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Profeco detecta diferencias escandalosas de precios en productos idénticos

Los verificadores comprueban que los establecimientos muestren claramente los precios de sus productos y respeten las promociones anunciadas . Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, reveló que las inspecciones ya detectaron diferencias significativas en los costos de productos idénticos dependiendo del punto de venta, información crucial para que los consumidores tomen decisiones informadas.

La autoridad también supervisa que los comercios proporcionen garantías adecuadas, información comercial veraz y condiciones de compra transparentes. Además, se mantiene alerta ante cualquier práctica abusiva o discriminatoria que perjudique a los consumidores.

Materiales tóxicos y piezas peligrosas: lo que buscan en cada juguete

Un aspecto primordial de la vigilancia es verificar que los juguetes cumplan con estándares de seguridad. Los inspectores confirman que los empaques indiquen el uso de materiales no tóxicos, no contengan piezas pequeñas desprendibles que representen riesgos, las pinturas y componentes sean seguros para la salud infantil, y los artículos electrónicos o mecánicos funcionen correctamente.