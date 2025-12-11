La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta reciente por una falla que se registró en uno de los artefactos más utilizados dentro del hogar, junto al router del wifi.

Desde el organismo gubernamental de México encargado de defender los derechos de los consumidores y velar por que las relaciones de consumo sean justas, dieron a conocer cuál es la reconocida marca que se vio afectada y qué contramedida se aplicará.

¿Cuál es el artefacto que presentó fallas según la PROFECO?

De acuerdo al aviso que emitió la PROFECO en su doceava edición de la Revista al Consumidor, el artefacto que ha presentado fallas es el no-break, modelo NB-050, del lote PO 48883 al PO 50275.

El no-break de la marca Steren que presentó fallas, según la PROFECO. (Foto: Revista al Consumidor)

Se trata de un dispositivo de energía de respaldo (UPS) que, al fallar la luz, mantiene encendidos los equipos (módem, router, cámaras, etc.). Los problemas se registraron en un total de 20,000 unidades de este artefacto fabricado por Electrónica Steren, S. A. DE C. V.

La firma detectó que el sobrecalentamiento del no-break durante su uso puede ocasionar daños en el equipo y en los dispositivos que estén conectados a él, así como quemaduras por contacto directo para la persona usuaria.

¿Cuál es la solución que brinda la PROFECO?

El llamado a revisión que difundió la PROFECO da a conocer cuál es la solución que brindará para todos aquellos ciudadanos que hayan adquirido este producto.

La persona propietaria podrá acudir a cualquier tienda física o contactar al proveedor a través de los medios que informa, para elegir entre dos opciones:

Realizar el cambio del equipo sin necesidad de presentar el comprobante de compra. Solicitar el reembolso del costo total del dispositivo al devolverlo en tienda física, presentando el comprobante de compra.

¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo la empresa?

En función de la información que compartió la PROFECO, desde al empresa electrónica llevarán a cabo una serie de acciones con el objetivo de asistir a los consumidores afectados: