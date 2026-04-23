En medio de la incertidumbre sobre el futuro de la Pensión del Bienestar, el Gobierno de México salió a aclarar el panorama y negó que exista intención de eliminar este programa social. Por el contrario, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum confirmó su continuidad y adelantó que no solo seguirá vigente, sino que además iniciará una fase de expansión gradual. El objetivo planteado es fortalecer su alcance y aumentar la cantidad de beneficiarios en los próximos años. Las autoridades federales fueron enfáticas: la Pensión del Bienestar no será eliminada ni sufrirá recortes. Este apoyo se mantiene como uno de los pilares de la política social en México y continuará vigente dentro de la estrategia de protección a los adultos mayores. Asimismo, se confirmó que el apoyo económico dirigido a personas de 65 años o más seguirá entregándose de forma regular. El programa cuenta con financiamiento garantizado y no contempla cambios que impliquen su desaparición, ya que la prioridad es sostenerlo y consolidarlo como un derecho social. Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la ampliación del padrón de beneficiarios. La meta del Gobierno es llegar a cerca de 14 millones de adultos mayores integrados al programa hacia finales de 2026. Este incremento responde principalmente a dos factores: el crecimiento natural de la población que alcanza la edad requerida y la incorporación gradual de nuevos registros en todo el país. Con ello, el programa busca consolidarse como uno de los más amplios de la región en materia de protección social. Para quienes ya son beneficiarios, y para quienes están en proceso de incorporarse, el panorama no contempla recortes ni interrupciones, sino una expansión en la cobertura. El programa seguirá otorgando el apoyo económico de forma bimestral, con el objetivo de fortalecer los ingresos básicos de los adultos mayores. El enfoque del Gobierno de México está orientado a mantener la cobertura actual y ampliarla hacia más regiones del país, con el objetivo de que el apoyo alcance a un mayor número de personas de 65 años o más.