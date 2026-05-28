Último día de pago para las fechas de pago.

En esta noticia Programas del Bienestar que reciben pago este 27 de mayo

La Secretaría de Bienestar informó que este 27 de mayo se realizará el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio 2026 para las personas beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras W, X, Y y Z. Con este pago concluye el calendario de dispersión de recursos de los programas sociales federales.

El Gobieno de México y la Secretaría de Bienestar recordaron que los recursos serán depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir antes a las sucursales. Los beneficiarios podrán disponer de su dinero una vez reflejado el depósito en sus cuentas bancarias.

Colpensiones confirma reajuste del 23.7% en mesadas de más de 1.8 millones de pensionados (foto: archivo).

Programas del Bienestar que reciben pago este 27 de mayo

El depósito corresponde a los apoyos sociales que entrega el Gobierno de México como parte de los programas prioritarios para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores del campo.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores Pensión Mujeres Bienestar Pensión para Personas con Discapacidad Programa de Madres Trabajadoras Sembrando Vida

Pago de pensiones y programas de Bienestar. Gobierno de México

Última fecha de pago del bimestre mayo-junio

Con el depósito para beneficiarios con apellidos W, X, Y y Z concluye oficialmente la entrega de apoyos del bimestre mayo-junio 2026.

La Secretaría de Bienestar recomendó a la población mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales para conocer próximos calendarios y evitar caer en información falsa o fraudes relacionados con los programas sociales.

Desde ahora, todas las personas que sean beneficiadas por estos programas y que no hayan retirado o usado su dinero, ya se encuentra disponible en sus tarjetas del Banco del Bienestar.