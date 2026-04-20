La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el aguinaldo de pensionados puede limitarse a 30 días, en lugar de los 60 que algunos regímenes contemplaban. El fallo se apoya en la legislación vigente y en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema. La decisión ya genera efectos concretos y abre un debate sobre el equilibrio entre derechos adquiridos y viabilidad financiera. El cambio afecta principalmente a quienes estaban bajo esquemas más favorables. La Suprema Corte determinó que el pago de aguinaldo debe ajustarse a lo establecido en el marco legal actual. Bajo esta interpretación, no existe obligación de mantener el beneficio ampliado de 60 días. El fallo sostiene que conservar ese esquema implicaría una carga económica creciente para el sistema de pensiones. En ese contexto, el tribunal priorizó la estabilidad financiera. El argumento central apunta al aumento sostenido de pensionados y a la presión sobre los recursos públicos. La resolución busca evitar un desbalance estructural en el mediano plazo. La medida impacta en pensionados que aún recibían el equivalente a 60 días de aguinaldo. Con el nuevo criterio, ese monto se ajustará a 30 días. La aplicación no será uniforme, ya que depende del régimen bajo el cual se otorgó la pensión. Esto implica que algunos verán el cambio de forma inmediata y otros de manera progresiva. El ajuste reduce un ingreso clave de fin de año, lo que puede afectar el poder adquisitivo de los jubilados. El impacto será más fuerte en quienes dependen exclusivamente de su pensión. Tras el fallo, especialistas y organizaciones de jubilados cuestionaron la medida por su impacto en un sector vulnerable. Señalan que implica una reducción directa en ingresos ya limitados. Por su parte, autoridades sostienen que el ajuste es necesario para evitar una crisis en el sistema de retiro. Argumentan que, sin cambios, el modelo actual sería insostenible. El debate también reabre la discusión sobre una reforma integral de pensiones. Distintos sectores coinciden en que se requieren soluciones estructurales y no solo recortes puntuales.