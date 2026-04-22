En México, la renovación del pasaporte es un trámite clave para viajar al extranjero sin inconvenientes. La normativa actual fija lineamientos específicos para realizar este proceso con anticipación y así evitar demoras o problemas administrativos que puedan afectar a los solicitantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) habilita la renovación incluso cuando el documento aún está vigente. Por ello, se aconseja iniciar el trámite durante los meses previos a su vencimiento, con el objetivo de agilizar la atención, facilitar la obtención de citas y disminuir la saturación en periodos de alta demanda. No seguir estas recomendaciones puede derivar en contratiempos. Posponer el trámite hasta el último momento suele dificultar la disponibilidad de citas, lo que puede impactar directamente en planes de viaje o compromisos internacionales. Para llevar a cabo la renovación del pasaporte mexicano, es necesario seguir estos pasos: Es importante considerar que, durante la revisión, las autoridades pueden solicitar documentación adicional según cada caso. Por ello, se recomienda acudir a la cita con el acta de nacimiento original para evitar contratiempos. Para obtener el pasaporte mexicano, es necesario presentar: El trámite se realiza de manera presencial y la cita debe gestionarse previamente a través del sitio web oficial. Si tu pasaporte mexicano está vencido, no podrás utilizarlo para viajar al extranjero, ya que la mayoría de los países exige que tenga al menos seis meses de vigencia. Sin embargo, si eres mexicano, puedes ingresar al país con el documento expirado, aunque no podrás salir nuevamente con ese mismo pasaporte. Para volver a usarlo, es necesario realizar la renovación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado. En caso de que el pasaporte haya vencido hace más de 10 años, el trámite deberá iniciarse como si se tratara de una primera expedición.