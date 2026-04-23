Un nuevo frente frío ingresará al territorio mexicano en los próximos días, generando condiciones climáticas extremas en distintas zonas del país. El fenómeno estará acompañado por una masa de aire frío que intensificará el descenso de temperatura. De acuerdo con reportes meteorológicos, este evento traerá lluvias fuertes, posibles heladas y vientos intensos, lo que podría impactar tanto en áreas urbanas como rurales. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios bruscos en el clima. El sistema frontal avanzará principalmente sobre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevén lluvias de moderadas a fuertes. Estas precipitaciones también se extenderán hacia Veracruz y San Luis Potosí, con acumulaciones significativas. En el caso de Veracruz, las lluvias podrían ser puntualmente intensas, especialmente en zonas costeras y montañosas. Mientras tanto, en San Luis Potosí se esperan chubascos acompañados de actividad eléctrica. Además de las precipitaciones, se registrará un descenso notable de temperaturas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. En estas entidades, el ambiente será frío a muy frío, sobre todo durante la noche y madrugada. Las zonas montañosas de estos estados serán las más afectadas, donde incluso se prevé la presencia de heladas al amanecer. Este escenario podría impactar actividades agrícolas y ganaderas. El frente frío generará rachas de viento superiores a los 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, extendiéndose también a Durango y Zacatecas, principalmente en zonas abiertas. En el altiplano, como San Luis Potosí y partes de Aguascalientes, se prevén tolvaneras que reducirán la visibilidad en carreteras y elevarán el riesgo para conductores. Tamaulipas registrará rachas intensas en la franja fronteriza, donde además podrían combinarse con lluvias. En el Golfo de México, especialmente en Veracruz, se espera oleaje elevado que afectará actividades marítimas. Las temperaturas más bajas se concentrarán en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, con descensos de hasta -10 grados, lo que representa un riesgo para comunidades rurales. En Zacatecas y zonas altas de Coahuila, se prevén mínimas de -5 a 0 grados con heladas durante la madrugada y frío persistente. Nuevo León y San Luis Potosí registrarán valores más moderados, cercanos a los 5 grados en áreas serranas, aunque con un descenso marcado frente a días previos. El impacto se concentrará en el norte y noreste, donde frío, viento y lluvias generarán un ambiente invernal.