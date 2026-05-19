La secretaria del Bienestar del Estado de México confirmó que un grupo de beneficiarias de la Pensión Mujeres con Bienestar dejará de recibir el apoyo económico bimestral en los próximos meses.

Adiós a tu pago de Mujeres con Bienestar: estas son las beneficiarias que se “graduarán” en 2026

El programa Pensión Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años está diseñado para tener un ciclo de vida definido por beneficiaria. Esto significa que no todas las mujeres lo recibirán de forma indefinida. La Secretaría del Bienestar confirmó que las siguientes beneficiarias serán retiradas del padrón y verán una suspensión del pago por haber completado su ciclo:

Mujeres que ya recibieron 6 apoyos económicos de 2,500 pesos.

Beneficiarias que ya cumplieron dos años recibiendo el apoyo económico.

Todas aquellas que cumplan 60 años de edad durante 2026.

Este proceso se conoce internamente como “graduación” y no implica una sanción, sino simplemente el fin del ciclo establecido en las reglas de operación del programa.

Cuidado: también darán de baja a beneficiarias que incumplieron estas reglas

Además de las que se “gradúan”, hay otro grupo de mujeres que perderá el acceso al programa por incumplimientos específicos. La Secretaría del Bienestar adelantó que serán dadas de baja aquellas que:

No acudieron a recoger físicamente su tarjeta Mujeres con Bienestar.

No activaron su tarjeta del Bienestar dentro del plazo establecido.

Realizaron actos de proselitismo usando la tarjeta del programa en favor de algún candidato a un cargo de elección popular.

Estas causales son consideradas incumplimientos graves a las reglas de operación, por lo que la baja es definitiva dentro de esta modalidad del programa.

Pensión Mujeres con Bienestar 2026: quiénes perderán el pago y por qué las darán de baja. Fuente: Gobierno de México

¿Qué sigue después? Los programas a los que puedes inscribirte si pierdes tu pago de la Pensión Mujeres con Bienestar

Perder el pago de la Pensión Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años no significa quedarse sin opciones. El Gobierno de México tiene una ruta clara para las beneficiarias que sean dadas de baja por edad:

Las mujeres que cumplan 60 años pueden registrarse en la Pensión Mujeres con Bienestar de 60 a 64 años, un programa diseñado como continuación natural del anterior.