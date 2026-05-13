Las publicaciones del Banco del Bienestar han despertado un interés reciente entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar, ya que se han difundido las fechas de cobro para jubilados que se encuentran inscritos a uno de los apoyos financieros más solicitados. Los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que se hayan registrado en esta asistencia económica y cumplan con el requisito más importante, el del apellido, recibirán un monto de dinero concreto durante el transcurso de los próximos días. Concretamente, al cierre de la segunda semana de mayo, los pensionados que recibirán su transferencia entre el miércoles 13 y el viernes 15 de mayo serán quienes reúnan ciertas condiciones. Ser beneficiario de la Pensión Bienestar en México requiere del cumplimiento de ciertas condiciones. Para los adultos mayores, concretamente, se solicita la siguiente información: Además de los adultos mayores, la Secretaría del Bienestar contempla distintos grupos poblacionales para cobrar esta asistencia: Cabe recordar que los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales, se otorgan de manera bimestral y por orden alfabético. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar, quienes cobrarán la primera semana de mayo serán las siguientes personas: