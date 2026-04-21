El Gobierno de México confirmó la apertura de un registro clave durante el mes de abril, que permitirá acceder a un apoyo económico de manera permanente. La medida genera expectativa, ya que el monto alcanza los 6,000 pesos y estará dirigido a un grupo específico de la población. Aunque el beneficio promete convertirse en un ingreso fijo para quienes cumplan con las condiciones establecidas, no todos podrán acceder de forma automática. Las autoridades establecieron requisitos puntuales y un calendario que será determinante para completar el trámite sin inconvenientes. El apoyo económico está dirigido exclusivamente a personas adultas mayores de 65 años que residan en México, como parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este es el principal requisito para acceder al beneficio que otorga el Gobierno federal de manera permanente. Una vez aprobado el registro, los beneficiarios comenzarán a recibir un pago bimestral de 6,000 pesos. Este monto forma parte de la política social enfocada en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el país. El programa no tiene una fecha de término definida, lo que significa que quienes sean aceptados podrán recibir el apoyo de forma continua, siempre y cuando mantengan su estatus dentro del padrón de beneficiarios. Cabe destacar que este beneficio no es heredable ni transferible, ya que está diseñado para brindar apoyo directo a las personas registradas. Por ello, es fundamental cumplir con todos los requisitos desde el inicio del trámite para recibir el beneficio.