El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó confusión entre los usuarios, al viralizarse la noción de que Uber cesaría por completo sus operaciones en la Ciudad de México. Las autoridades federales aclararon que la resolución se limita a los aeropuertos, donde Uber y otras aplicaciones “no cuentan con autorización” para recoger o dejar pasajeros, según la SICT.

A pesar de ello, el debate sobre la seguridad y la continuidad de Uber en CDMX se intensificó debido a la presencia de operativos y la incertidumbre respecto a posibles sanciones. Mientras tanto, la propia plataforma apeló a la suspensión judicial que le permitiría continuar operando.

Adiós para siempre a Uber: la Corte Suprema falló a favor del Gobierno y la aplicación no podrá circular más (foto: archivo).

Contenido del comunicado de la SICT

El documento oficial de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, SICT, reiteró que “los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación”.

La SICT también recordó que los usuarios pueden seguir utilizando taxis autorizados, servicios turísticos y autobuses regulados en aeropuertos, manteniendo la exclusividad del transporte concesionado en zonas federales.

La dependencia recalcó que la suspensión otorgada por el juzgado “evita operativos arbitrarios o discriminatorios, pero no implica una autorización”, dejando claro que el estatus legal no ha cambiado.

¿Existen multas o sanciones para los usuarios de Uber?

Las fuentes oficiales no especifican nuevos montos ni sanciones concretas para los pasajeros o conductores que utilicen Uber en aeropuertos.

En otras palabras, no se ha establecido un castigo nuevo para los usuarios; sin embargo, las aplicaciones continúan sin autorización formal para operar en aeropuertos, lo que perpetúa el riesgo de detenciones o sanciones para los conductores.

La SICT únicamente aclara que los operativos de la Guardia Nacional seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, sin precisar multas adicionales.

Las garantías de seguridad que Uber proporciona a sus usuarios

La app de Uber también incorpora herramientas como el botón para contactar a las autoridades, el Centro de Seguridad, la opción “Compartir mi viaje” y un equipo de soporte 24/7 para atender cualquier incidente de seguridad.

La plataforma reiteró que su servicio se construyó con la seguridad como eje central, integrando funciones que buscan prevenir incidentes y mantener al usuario acompañado digitalmente en cada viaje.

Uber asegura que todos los socios conductores pasan una verificación de antecedentes penales y evaluaciones periódicas, además de contar con cobertura de seguro para proteger a los pasajeros.

S.A.