La reciente decisión de la SCJN sobre los aeropuertos subraya la necesidad de extremar precauciones. Por ello, la plataforma Uber recomienda activar el Código PIN, una opción extra, que todos los usuarios de la aplicación tiene la posibilidad de usar.

Esta herramienta de seguridad que usa Uber es gratuita y sirve para confirmar que estás subiendo al vehículo correcto. Pese a que es un paso adicional y te toma unos segundos adicionales en tu primer interacción con el chofer, se convierte en un aliado clave, especialmente en situaciones de alta demanda.

El Código PIN es un candado digital de cuatro dígitos para verificar tu viaje antes de iniciar el trayecto. Es una capa adicional que complementa otras medidas de seguridad en la aplicación.





Qué es el Código PIN y por qué activarlo

El Código PIN es una medida de seguridad diseñada para tu tranquilidad. Previene confusiones al abordar el vehículo, sobre todo en momentos de tráfico o eventos masivos.

Su función principal es que usuario y conductor verifiquen que están tomando el viaje correcto. Esto es crucial en días con alta afluencia, lo que mejora la experiencia de movilidad urbana.

Fuente: Shutterstock Matthew Nichols1

¿Cómo habilitar esta función en tu app Uber?

Activar el Código PIN es un proceso muy sencillo y rápido dentro de la aplicación. Puedes personalizar si se activa en todos tus viajes o solo durante la noche. Para activarlo, sigue estos sencillos pasos:

Abre la app de Uber.

Toca el ícono de Cuenta.

Selecciona la opción Seguridad.

Ve a Verificar tu viaje.

Activa “Usa un código PIN para verificar los viajes”.

Tomando en cuenta las nuevas regulaciones en aeropuertos y la alta demanda en eventos, activar el Código PIN es la acción de seguridad más efectiva que los 7.3 millones de usuarios de Uber en México pueden realizar para viajar sin contratiempos y con total confianza. No obstante, recuerda que en las inmediaciones de los aeropuertos, la app de Uber no podrá funcionar más.