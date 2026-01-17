¿Se encuentra usted en la etapa de su vida en la que puede acceder a la jubilación y está próximo a cumplir con los requisitos necesarios para disfrutar de este beneficio? Es fundamental que preste atención, ya que el IMSS ha confirmado que no se permitirá el retiro bajo la Ley 73 para las nuevas generaciones. Aquellos que no iniciaron su cotización antes de julio de 1997 han perdido esta opción.

A partir de este momento, ningún trabajador que haya comenzado a cotizar al IMSS después del 1 de julio de 1997 podrá acceder a los beneficios de la Ley 73. Este cambio representa el cierre definitivo de uno de los esquemas más generosos en la historia del sistema de pensiones en México.

La Ley 73 permitía acceder a una pensión con solo 500 semanas cotizadas y sin un límite máximo en el monto, siempre que se cumplieran los requisitos establecidos. Con su eliminación, millones de personas se enfrentarán a jubilaciones considerablemente más bajas, las cuales dependerán del ahorro individual.

¿Cuáles son las implicaciones del término de la Ley 73?

El régimen actual, Ley 97, establece que el monto de la pensión depende de la cuenta individual en AFORE. La cantidad a recibir se determinará en función del ahorro acumulado, los rendimientos generados y la modalidad de retiro, con un límite máximo que se aproxima a los 35 mil pesos mensuales.

El régimen de 1973 operaba bajo un esquema solidario: el gobierno, los patrones y los trabajadores contribuían al fondo. La pensión se calculaba de manera proporcional al salario promedio de las últimas 250 semanas y a las semanas acumuladas.

Cambia todo

¿Quiénes todavía tienen acceso y cómo verificarlo?

Solo aquellos que iniciaron su cotización antes del 1 de julio de 1997 podrán acceder a la jubilación bajo la Ley 73. La generación más reciente que logró este objetivo nació en 1979 y comenzó su vida laboral antes de cumplir 18 años.

Para determinar si perteneces a este régimen, es recomendable que revises tu constancia de semanas cotizadas o tu estado de cuenta de AFORE. Si comenzaste a cotizar después de esa fecha, ya eres parte del sistema de AFORE obligatorio.

