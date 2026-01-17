En un reciente encuentro entre autoridades mexicanas y representantes de Estados Unidos, se planteó un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda: la forma en que se combate el crimen en México, considerado uno de los principales flagelos. La propuesta, formulada en un evento oficial por la Embajada estadounidense, se dirigió a las fiscalías del país y sugiere un cambio de enfoque que no todos esperaban escuchar.

Entre los objetivos principales se destacan reforzar la estrategia y consolidar mecanismos que permitan enfrentar fenómenos delictivos de forma más amplia. Para comprender el alcance del pedido y los acuerdos que le siguieron, es fundamental revisar lo que ocurrió durante la reunión y cómo se definieron los compromisos para los próximos meses.

La solicitud presentada en un espacio de coordinación institucional, donde la cooperación y el intercambio de información suelen ser ejes centrales, ha dejado entrever el gran desafío que se oculta detrás de lo que se ha expresado públicamente. La intervención ha tenido como objetivo proyectar cómo y hacia dónde se dirige el trabajo conjunto entre ambos países.

La embajada de Estados Unidos y la solicitud para desmantelar redes criminales

Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, enfatizó que no es suficiente perseguir delitos individuales; el verdadero desafío radica en desmantelar organizaciones completas. En este sentido, dejó clara y firme su postura: la coordinación, la capacitación y la colaboración entre instituciones son indispensables para mejorar los resultados en materia de procuración de justicia.

El encuentro fue presidido por la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien reiteró que el trabajo conjunto con las fiscalías estatales y con autoridades internacionales forma parte de una estrategia sostenida.

Aunque la solicitud de Estados Unidos no es nueva, sí resalta la necesidad de fortalecer estructuras institucionales y garantizar una comunicación más efectiva entre los diferentes niveles de gobierno.

Historial Penal sobre Armas de Fuego y Acuerdos Informativos

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el acuerdo para implementar a nivel nacional el seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, una herramienta que busca mejorar la trazabilidad de armas y apoyar investigaciones complejas. Este registro funcionará como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y estará a cargo de las Unidades de Análisis de Información de cada fiscalía.

Finalmente, acordaron fortalecer los sistemas de información y entregar estadísticas al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, con acompañamiento del INEGI y la FGR, para asegurar confiabilidad y calidad en los registros oficiales.

Además, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener el intercambio de datos con la Agencia de Investigación Criminal y con el Centro Federal de Inteligencia Criminal. Así mismo, revisaron los avances relacionados con las reformas legales en seguridad pública y la actualización de la metodología para recopilar datos de homicidio doloso.

