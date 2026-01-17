El Gobierno ha confirmado que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales será una medida obligatoria, cuya implementación se realizará de manera gradual. En este contexto, se han definido los estados que iniciarán en junio los foros de consulta y mesas de diálogo, donde se abordarán los lineamientos específicos de esta reforma.

Esta reducción es parte de una propuesta de modificación a la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo es disminuir la jornada laboral actual de 48 a 40 horas semanales, lo que implicaría laborar cinco días y descansar dos. Esta medida está diseñada para beneficiar a millones de empleados en el país.

La iniciativa ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, aunque su aprobación final en el Senado aún está pendiente.

Cambia la jornada laboral en México.

¿De qué manera se implementará la reforma laboral de 40 horas en México?

Las autoridades han indicado que la transición hacia la jornada de 40 horas se llevará a cabo de manera gradual, con la intención de que se implemente de forma general en el país a más tardar en enero de 2030.

Durante este periodo, se promoverá el diálogo entre trabajadores, empresarios y representantes del gobierno a través de espacios participativos, tales como los foros de consulta que ya han comenzado a realizarse en diversas entidades federativas.

¿Qué estados de México implementarán la reducción de la jornada laboral?

El gobierno mexicano subraya la importancia de un proceso inclusivo y participativo para implementar la jornada laboral obligatoria de 40 horas. En este contexto, se llevarán a cabo foros nacionales de consulta y mesas de diálogo en diversas regiones con el fin de definir los pormenores de esta iniciativa.

Las primeras sesiones de análisis iniciarán este mes en:

Ciudad de México

Nuevo León

Jalisco

Baja California

Querétaro

Quintana Roo

del 19 de junio al 7 de julio de 2025

formular una propuesta que armonice productividad y bienestar.

Jornada laboral

¿Cuáles son las razones detrás de la reforma laboral en México?

La reducción de horas laborales no implica una disminución ni congelación de salarios; tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Su implementación será progresiva y fundamentada en el consenso, con el fin de prevenir efectos negativos en las empresas.

La propuesta de reducir la jornada laboral se orienta a fomentar un entorno laboral más saludable y productivo, beneficiando tanto a los empleados como a las organizaciones. Se espera que esta medida contribuya a un equilibrio entre la vida personal y profesional, promoviendo así el bienestar general.