La última semana de depósitos del Banco del Bienestar da comienzo con una gran noticia para los beneficiarios de uno de los apoyos financieros más solicitados del territorio azteca. A partir del lunes 13 de abril, y hasta el jueves 16, quienes vean acreditado en sus cuentas bancarias el monto de dinero extra que les corresponde durante este mes, podrán hacer un retiro de efectivo en cualquiera de las sucursales distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los depósitos de dinero que entregarán las sucursales del Banco del Bienestar durante el transcurso de los próximos días corresponden a una de las asistencias económicas más conocidas del país: la Beca Rita Cetina. Se trata de uno de los Programas del Bienestar más populares del territorio, ya que permite al sector juvenil acceder a un monto extra de dinero para afrontar sus distintos gastos y, así, evitar la deserción escolar por problemas financieros. Los montos de dinero varían en función del nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes. Los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Las familias que aspiren a cobrar la Beca Rita Cetina deberán tomar nota de todos los requisitos que son necesarios cumplir, entre los que se incluyen: Cabe recordar que los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. En función del calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar para el corriente bimestre, estos serán los apellidos que recibirán su depósito entre el lunes 13 y el jueves 16 de abril: Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, al igual que otros apoyos financieros, se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido.