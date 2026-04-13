El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca ante el avance de distintos sistemas que provocarán lluvias fuertes durante 4 días seguidos. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación cuáles serán los estados de México afectados por los distintos fenómenos y emitió una serie de advertencias dirigidas a todos los ciudadanos. Para hoy, el frente frío núm. 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre el norte de México, originando lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo. En esta línea, existen condiciones para caída de aguanieve o nieve en la Sierra de San Pedro Martír, B.C., durante la mañana. El SMN mantiene la alerta por pronóstico de vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango y Sinaloa. Por otro lado, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio mexicano; aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; y posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México. En esta línea de avisos, el SMN advierte por la onda de calor que prevalecerá en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). En la lista de advertencias que emitió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, puso el foco en las intensas lluvias, ya que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Al mismo tiempo, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular. Por esta razón, el SMN difundió el pronóstico extendido para los próximos 4 días, con el objetivo de mantener informados a todos los ciudadanos del país.