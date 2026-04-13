Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, informó que la Cámara alta analiza cinco solicitudes enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas al extranjero durante 2026. Entre las peticiones destaca la participación de Fuerzas Especiales en el evento SOF28, un programa de capacitación que se llevará a cabo del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby, centro de entrenamiento de campo más grande de USA. La legisladora explicó que todas las solicitudes serán turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis. Además, el paquete incluye la participación de personal militar mexicano en: Personal de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional concluyeron un entrenamiento conjunto en Camp Shelby, realizado del 18 de enero al 13 de marzo de este año. Este adiestramiento fue autorizado previamente por el Senado de la República y forma parte de la estrategia de cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos, enfocada en fortalecer la respuesta ante escenarios complejos en la frontera común. En total, 40 elementos de Fuerzas Especiales participaron en el evento SOF28, donde reforzaron conocimientos en: Durante el entrenamiento, los militares mexicanos realizaron simulaciones en condiciones similares a escenarios reales. Las instalaciones de Camp Shelby, con más de 500 kilómetros cuadrados, son uno de los principales centros de entrenamiento militar en Estados Unidos y fueron utilizadas por fuerzas internacionales desde la Primera Guerra Mundial.