La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya demostró que no se queda con las manos cruzadas: suspendió un bar en Puebla por cobrar propina obligatoria del 20%, y la advertencia es clara para todos los negocios del país.

Ojo, restaurantes: cobrar propina sin permiso del cliente es ilegal y Profeco ya lo está ejecutando

Un bar en la colonia La Paz de Puebla se convirtió en el ejemplo más reciente de lo que le puede pasar a cualquier establecimiento que aplique cargos automáticos de propina sin avisarle al consumidor. La Profeco, actuando tras una denuncia anónima, llegó, verificó y colocó los sellos de suspensión. El negocio no puede operar hasta que corrija todas las irregularidades detectadas.

Y no fue solo por la propina: también se encontró que el bar no informaba claramente las condiciones de sus promociones ni especificaba medidas, contenidos o cantidades de lo que vendía. A eso se sumaron incumplimientos en materia sanitaria que obligaron a intervenir a otras autoridades.

Profeco recordó que en México la propina es completamente voluntaria y que ningún comercio puede incluirla de forma obligatoria en el ticket ni exigir su pago al consumidor. Fuente: Shutterstock

La propina en México es voluntaria, siempre lo fue: aquí está la regla que muchos negocios ignoran

La Profeco lo tiene muy claro: en todo el territorio nacional, la propina es un acto voluntario del consumidor. No existe ninguna ley que obligue al cliente a dejarla, y mucho menos que autorice al negocio a cobrarla automáticamente en la cuenta.

Incluir la propina en el ticket sin pedirle autorización al cliente viola directamente la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cualquier negocio que lo haga está expuesto a una verificación, una suspensión y las sanciones que correspondan.

Así opera Profeco: denuncia anónima, inspección inmediata y sellos en la puerta

El mecanismo es sencillo y efectivo. Cualquier persona puede presentar una denuncia anónima ante la Profeco si detecta que un establecimiento está cobrando propina obligatoria o incumpliendo con sus derechos como consumidor. La dependencia envía personal de verificación, documenta las irregularidades y, si las pruebas lo ameritan, suspende el negocio en el acto.

En el caso del bar de la colonia La Paz, se colocaron dos sellos de suspensión. Hasta que el establecimiento demuestre que corrigió todo lo señalado, las puertas permanecen cerradas.