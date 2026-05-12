Cada vez la gente tiende a visitar con mayor frecuencia los bares y restaurantes, mientras que la presencia de turistas se incrementa notablemente. Frente a este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que la propina es voluntaria y no puede incluirse automáticamente en la cuenta sin autorización del cliente. La dependencia advirtió que agregar cargos extra sin el consentimiento del consumidor es considerado una práctica abusiva. Por ello, recomendó revisar cuidadosamente el ticket o cuenta final y denunciar cualquier irregularidad detectada en establecimientos durante este periodo de alto consumo. “La propina surge como una forma de agradecer un servicio sobresaliente; cuando se impone, pierde completamente ese sentido”, señaló Iván Escalante, titular de Profeco. El funcionario pidió a los consumidores denunciar cualquier establecimiento que incluya este cobro de manera automática en la cuenta. La dependencia recordó que restaurantes, bares, cafeterías y negocios similares no pueden condicionar la atención al pago de propina ni agregar cargos extra sin autorización del cliente, ya que se trata de una decisión totalmente voluntaria. Profeco explicó que la propina representa una gratificación económica opcional por un servicio recibido, especialmente en actividades relacionadas con atención directa al consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor recordó que el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe prácticas comerciales abusivas o coercitivas por parte de los establecimientos. La legislación establece que los proveedores no pueden imponer condiciones desleales ni realizar cobros adicionales no autorizados al ofrecer productos o servicios. Ante cualquier irregularidad, Profeco invitó a los consumidores a presentar denuncias mediante el Teléfono del Consumidor o a través de correo electrónico, con el objetivo de prevenir abusos y proteger los derechos de los clientes. La dependencia recomendó revisar cuidadosamente las cuentas finales en restaurantes y bares, especialmente durante temporadas vacacionales o periodos de alto consumo. En México, la propina no está regulada como una obligación legal y el monto depende completamente de la decisión del consumidor. Por costumbre, muchas personas suelen dejar entre el 10% y el 15% del total de la cuenta como reconocimiento al servicio recibido, aunque no existe un porcentaje obligatorio establecido por ley. En este sentido, Profeco aclaró que los clientes tienen derecho a no dejar propina si así lo desean, sin recibir presiones ni condicionamientos por parte del establecimiento. Del mismo modo, si un consumidor decide otorgar un porcentaje mayor, como 20% o 30%, la decisión corresponde únicamente al cliente y no puede ser impuesta por el negocio.