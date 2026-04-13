La Ciudad de México comenzó la semana bajo condiciones climáticas adversas, con lluvias que se intensificaron rápidamente en distintas alcaldías. Reportes recientes alertan sobre la presencia de tormentas con potencial de granizo, lo que encendió las alarmas entre habitantes y autoridades. De acuerdo con los avisos meteorológicos, el fenómeno se expandirá durante las próximas horas, afectando amplias zonas del Valle de México. Se espera que las precipitaciones continúen con variaciones en su intensidad, generando complicaciones en la movilidad y actividades diarias. Las lluvias comenzaron a intensificarse principalmente en la zona poniente de la Ciudad de México. Alcaldías como Miguel Hidalgo registraron precipitaciones fuertes con potencial de caída de granizo, lo que elevó el nivel de alerta. El fenómeno avanza desde esta región hacia los límites con Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Se prevé que las tormentas continúen su desplazamiento hacia el centro, norte y oriente de la capital en el transcurso de las horas. Este patrón de desplazamiento podría generar afectaciones escalonadas en distintas zonas. Por ello, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar traslados innecesarios durante los picos de lluvia. Los reportes meteorológicos indican que la lluvia no será un evento aislado. Se espera que las precipitaciones se extiendan durante varias horas, con posibilidad de que continúen de forma intermitente en los próximos días. La intensidad de las tormentas podría variar, alternando entre lluvias ligeras y episodios más fuertes. En estos últimos, existe mayor probabilidad de granizo, así como de encharcamientos e inundaciones puntuales. Este comportamiento responde a condiciones atmosféricas inestables que favorecen la formación de nubes de tormenta. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la evolución del clima.