La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo encargado de proteger los derechos de los consumidores en México, alertó sobre la inclusión de cargos extra en bares, cafés y restaurantes sin la autorización del cliente, una práctica considerada abusiva y contraria a la ley.

Ante esta situación, el organismo recomendó a los comensales revisar cuidadosamente la cuenta antes de pagar y denunciar cualquier irregularidad detectada, especialmente durante esta temporada de mayor movimiento turístico y alto consumo.

Además, recordó que la propina no es obligatoria y que ningún establecimiento puede incluirla automáticamente en la cuenta sin el consentimiento del consumidor.

Adiós propinas: Profeco recordó que no podrá ser exigida a los clientes. Fuente: Shutterstock

La propina es opcional y no puede ser exigida a los clientes

La Procuraduría Federal del Consumidor reiteró que ningún restaurante, bar u hotel puede exigir el pago de propina ni condicionarlo para brindar atención, ya que se trata de una aportación completamente voluntaria por parte del cliente.

En ese sentido, explicó que la propina consiste en una gratificación económica opcional otorgada por los consumidores como reconocimiento del servicio recibido, principalmente en establecimientos donde existe atención directa al público, como restaurantes, bares, hoteles y servicios turísticos.

Adiós a las propinas en cafés y restaurantes: la norma que ordena a los meseros no percibir dinero adicional por su trabajo. Fuente: Shutterstock

Qué establece la ley y cómo denunciar cobros indebidos de propia

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece con claridad lo siguiente:

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Ante cualquier cobro indebido, Profeco instancia a presentar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o por medio de correo electrónico, con el objetivo de prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los consumidores.

¿Cuánto se debe dejar de propia?

Si bien no es obligatoria, por costumbre, la propina oscila entre un 10% y un 15% del valor total del consumo. Si el cliente opta por no otorgar propina, no podrá ser obligado a hacerlo y eso es perfectamente válido; en contraste, si decide proporcionar un 20% o un 30%, es decisión del usuario.