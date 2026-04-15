La comunidad estudiantil de la República Mexicana se prepara para decir adiós a los depósitos de la Beca Rita Cetina, que ha llevado a cabo el Banco del Bienestar durante el mes de abril. Las transferencias del bimestre concluirán el jueves 16 del corriente mes y los beneficiarios que aún no hayan recibido su dinero deberán tomar nota de las condiciones establecidas para ver acreditado su monto en el transcurso de las próximas horas. La Beca Rita Cetina se encuentra en su fase final de depósitos, en lo que respecta al actual bimestre. El Banco del Bienestar ha realizado la gran mayoría de las transferencias y quienes aún no hayan visto acreditado su dinero tendrán que checar el calendario de pagos difundido a través de la cuenta de X de la entidad. Cabe recordar que la dispersión de recursos se realiza cada mes y medio y se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido. En este sentido, el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina establece que quienes recibirán las últimas transferencias sean quienes se apelliden con alguna de las siguientes letras: Las familias que aspiren a cobrar la Beca Rita Cetina deberán tomar nota de todos los requisitos que son necesarios cumplir, entre los que se incluyen: Cabe recordar que los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Los montos de dinero varían en función del nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes. Los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales.