El mes de abril dio comienzo tal como lo estipulaba el calendario de pensiones de la Secretaría del Bienestar: sin pagos durante los próximos 30 días. Los depósitos no se realizarán para ninguna de las categorías de la Pensión Bienestar, ya sea adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad o madres trabajadoras. Si bien el Gobierno mexicano no publica el calendario de pagos hasta el primer día hábil del mes, ya es sabido que durante abril el Banco del Bienestar no entregará pensiones. Este es el motivo y la lista de requisitos que son necesarios cumplir para poder acceder al apoyo financiero. En la lista de Programas del Bienestar que el Gobierno mexicano otorga a los sectores de la población más vulnerables, sin dudas se destaca la Pensión Bienestar. Se trata de una de las asistencias sociales más solicitadas por los habitantes del territorio azteca. Quienes deseen acceder a ella deben tener en cuenta una lista de condiciones y requisitos esenciales. Los mismos, dependen de la categoría a la cual se encuentren inscritos. Cabe recordar que los beneficiarios de la Pensión Bienestar no verán acreditado su dinero durante el corriente mes debido a que los pagos se llevan a cabo de forma bimestral. Teniendo en cuenta que el último depósito se realizó en marzo, los beneficiarios deberán aguardar hasta el mes de mayo, no sólo para conocer el calendario de pagos sino también para ver acreditado los montos correspondientes en sus cuentas bancarias.