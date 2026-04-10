El traspaso de recursos desde las Afores al Fondo de Pensiones para el Bienestar encendió alarmas entre trabajadores, tras revelarse que puede ocurrir automáticamente bajo ciertas condiciones. Aunque es legal, muchos lo perciben como un proceso poco transparente. Desde AFORE PENSIONISSSTE aseguran que no se trata de una expropiación, sino de un mecanismo regulado. Sin embargo, el desconocimiento sobre los plazos, requisitos y avisos previos genera incertidumbre, especialmente entre quienes se acercan a la edad de retiro o dejaron de cotizar. El dinero se transfiere automáticamente cuando se cumplen dos condiciones simultáneas: que el titular alcance la edad establecida, 70 años en IMSS o 75 en ISSSTE, y que la cuenta no registre aportaciones ni movimientos vigentes recientes. Este mecanismo busca canalizar recursos no reclamados hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, especialistas advierten que muchas personas podrían desconocer el estado de su cuenta, lo que incrementa el riesgo de transferencias sin plena conciencia del titular. Existen casos específicos en los que el dinero no debe transferirse, incluso si el titular ya alcanzó la edad requerida. Esto ocurre cuando todavía existe una relación laboral activa o el trabajador continúa realizando aportaciones al sistema. En estas situaciones, el sistema reconoce que los recursos están en uso o proceso, por lo que no pueden considerarse como no reclamados. Aun así, expertos recomiendan verificar periódicamente el estatus de la cuenta para evitar errores administrativos. Las Afores tienen la obligación de notificar al trabajador o a sus beneficiarios con al menos un año de anticipación antes de que se cumpla la edad límite. Además, deben emitir avisos preventivos para incentivar el reclamo o reactivación de la cuenta. A pesar de estas obligaciones, usuarios denuncian fallas en la comunicación. Las autoridades insisten en que los recursos siempre podrán ser reclamados en cualquier momento, incluso después de transferidos, pero el proceso podría implicar trámites adicionales que generan preocupación.