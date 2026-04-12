Existe una combinación de ejercicios que los especialistas en actividad física destacan por su capacidad para combatir la grasa abdominal y, al mismo tiempo, beneficiar la salud cardiovascular. No hacen falta máquinas, inscripciones a costosos gimnasios ni espacios especiales para realizarlos. Lo que los diferencia de otras rutinas es la intensidad con la que trabajan el cuerpo. Estos ejercicios exigen un gasto energético elevado, activan varios grupos musculares de forma simultánea y elevan el ritmo cardíaco, lo que los convierte en aliados tanto para reducir el perímetro abdominal como para fortalecer el corazón. Se pueden realizar en casa, de tres a cinco veces por semana, y el único requisito previo es un calentamiento de al menos diez minutos, que puede incluir saltos de tijera o soga. Lo que viene después es lo que marca la diferencia. A la hora de buscar perder grasa abdominal, existen múltiples ejercicios que facilitan este proceso sin la necesidad de recurrir a máquinas ni gimnasios costosos. Uno de ellos es el burpee, un movimiento completo que trabaja espalda, pecho, piernas, brazos y glúteos en una sola secuencia. Se recomienda hacer tres series de entre ocho y doce repeticiones, con un minuto de descanso entre cada una. Su eficacia radica en el alto consumo calórico que genera por el esfuerzo total del cuerpo. El segundo es la bicicleta en el aire, que combina flexión de tronco con rotación para activar los músculos abdominales en profundidad. La clave está en mantener la columna recta y completar cuatro series de treinta repeticiones. Es más exigente de lo que parece y sus resultados sobre la grasa abdominal son consistentes. En la lista de 3 ejercicios que contribuyen a eliminar la grasa abdominal, además del burpee y la bicicleta en el aire, se destaca la plancha. A diferencia de los anteriores, no implica movimiento: el desafío está en sostener la posición durante al menos treinta segundos con la columna alineada y el peso distribuido en manos y pies. Lo que convierte a estos tres ejercicios en una opción superior frente a la cinta o la bicicleta fija es la combinación de trabajo muscular y gasto cardiovascular. Cabe destacar que el beneficio no es solo visual: