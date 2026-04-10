El peso mexicano se mantiene firme en medio de la tensión en Medio Oriente y se ve favorecido por la debilidad global del dólar, en un contexto marcado por avances hacia un posible acuerdo de paz en la región. A media jornada de este 10 de abril, el tipo de cambio descendió hasta 17.2940 pesos por dólar. Aunque recortó parte de sus ganancias, la divisa mexicana aún se aprecia 0.37% frente al billete verde. El movimiento responde a una caída generalizada del dólar, que retrocede 0.18% a 98.64 puntos en su índice ponderado. La presión sobre la moneda estadounidense proviene de dos frentes. Por un lado, el avance en las negociaciones diplomáticas tras el cese al fuego acordado el pasado 5 de abril, en medio de los ataques en Irán. Por otro, el dato de inflación en Estados Unidos publicado la mañana de este jueves. En marzo, la inflación anual se ubicó en 3.3%, su mayor nivel desde 2024, acelerándose desde el 2.4% registrado en febrero. Sin embargo, el dato se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. “El dato de inflación de Estados Unidos, al estar ligeramente por debajo de lo esperado, presionó al dólar y dio un impulso adicional al peso mexicano”, explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Financiero en Kapital Grupo Financiero. Para los analistas, ambos factores están estrechamente vinculados, ya que la inflación refleja los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre la economía estadounidense. “Los datos ponen de manifiesto cómo la guerra en Oriente Medio está afectando rápidamente a la economía de Estados Unidos, agravando los problemas de accesibilidad que muchos hogares han enfrentado en los últimos meses”, señalaron en una nota. A este entorno se suma que Israel se comprometió a participar en las negociaciones de paz y a entablar conversaciones con Líbano, lo que ha contribuido a moderar las tensiones en la región. “El mercado considera que el cese al fuego se mantiene en pie y está a la espera de la primera ronda de negociaciones presenciales en Pakistán a partir de este sábado”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base. El conflicto en Medio Oriente mantiene una mayor relevancia para los mercados que otras tensiones geopolíticas, como la guerra entre Rusia y Ucrania, debido a la ubicación estratégica de Irán en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo. En este contexto, Salazar destacó que, ante el avance en las negociaciones y el dato de inflación, el dólar ha perdido momentáneamente su papel como activo refugio. Con ello, el peso mexicano se perfila para cerrar la semana con una apreciación de 3.45% frente al dólar, posicionándose como la moneda con mejor desempeño entre una canasta de 12 divisas latinoamericanas, por encima del real brasileño (+2.91%), el peso chileno (+2.73%) y el sol peruano (+1.79%).