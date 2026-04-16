El jueves 16 de abril será el último día de depósitos del Banco del Bienestar, según el calendario de pagos que publicó a principios de mes para los beneficiarios de uno de los apoyos económicos más solicitados del territorio azteca. Se trata de la Beca Rita Cetina, una de las asistencias predilectas para los jóvenes del país que se encuentran escolarizados y requieren de una apoyo del Gobierno para afrontar los respectivos gastos de estudio. Para todos ellos, la entidad bancaria ha llevado a cabo durante las últimas semanas los depósitos correspondientes. Sin embargo, aún resta un selecto grupo por cobrar, el cual verá acreditado su dinero durante el transcurso del jueves 16 de abril. Checa todos los detalles al respecto y cuáles son las condiciones que deben reunir los aspirantes para cobrar en el futuro. A través de la Secretaría del Bienestar, el Gobierno de México entrega los conocidos Programas del Bienestar, que permiten a los sectores más vulnerables acceder a una ayuda económica, ya sea bimestral o mensual, para hacer frente a sus distintos gastos. En lo que respecta al apoyo que reciben los estudiantes, la Beca Rita Cetina, la administración nacional deposita a través del Banco del Bienestar ciertos montos de dinero que varían en función del nivel educativo en el que se encuentran los estudiantes. En lo que respecta a los alumnos de secundaria, se les asigna un pago bimestral de 1,900 pesos, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Desde el primer día hábil de abril, el Banco del Bienestar ha llevado a cabo las transferencias de dinero a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina. Cabe destacar que se trata de las últimas transferencias del bimestre. Los próximos pagos se realizarán a partir de junio. Al igual que otros apoyos financieros, la Beca Rita Cetina se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. Por esta razón, y debido a que se trata del último depósito del bimestre, quienes cobrarán este jueves 16 de abril serán aquellos que se apelliden con las letras T, U, V, W, X, Y y Z. Para ser considerado elegible y recibir la Beca Rita Cetina, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: