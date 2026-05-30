Miles de mexicanos podrían enfrentar problemas para ingresar a Europa por una regla poco conocida del Espacio Schengen. Para entrar a países como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal o Grecia, el pasaporte debe cumplir dos requisitos.

El primero es que no hayan pasado más de 10 años desde la fecha de emisión del pasaporte. El segundo es que mantenga una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida de Europa.

El detalle del pasaporte que puede dejar a los mexicanos sin viaje a Europa

Miles de ciudadanos mexicanos revisan la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de comprar boletos a Europa, pero pocos saben que las autoridades migratorias también toman en cuenta otros requisitos que pueden provocar un rechazo de ingreso.

Para entrar a cualquiera de los países del Espacio Schengen, el pasaporte debe cumplir dos condiciones: haber sido emitido dentro de los últimos 10 años y mantener una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida de Europa .

En el caso de los mexicanos, la situación puede generar confusión. Como los pasaportes para adultos tienen una vigencia máxima de 10 años, es poco frecuente que un documento siga vigente después de haber superado ese límite de antigüedad. Sin embargo, las autoridades consideran ambos requisitos de manera independiente y verifican tanto la fecha de emisión como la de vencimiento.

El problema más común suele estar en la vigencia restante. Por ejemplo, un pasaporte cumple sin inconvenientes con la regla de los 10 años, pero si vence poco después del viaje podría no alcanzar los tres meses de validez posteriores a la salida del Espacio Schengen exigidos por la normativa.

Las aerolíneas revisan cuidadosamente estos requisitos antes del embarque, ya que pueden ser sancionadas si transportan pasajeros que no cumplen con las condiciones de ingreso. Por ello, muchos viajeros descubren el problema incluso antes de despegar desde México.

La recomendación es sencilla: antes de comprar boletos o reservar alojamiento, verifica la fecha de emisión y asegúrate de que tu pasaporte seguirá vigente durante al menos tres meses después de la fecha en que planeas abandonar Europa. Un descuido en cualquiera de estos puntos puede poner en riesgo todo el viaje.

Las autoridades del Espacio Schengen aplican controles estrictos sobre la documentación de ingreso, lo que incluye la verificación de la fecha de emisión y la vigencia del pasaporte. Fuente: Canva

Qué deben hacer los mexicanos antes de viajar a Europa

Antes de comprar boletos de avión o reservar alojamiento, los ciudadanos mexicanos que planean visitar Europa deben revisar cuidadosamente su pasaporte. Como se mencionó, las autoridades del Espacio Schengen exigen que el documento haya sido emitido dentro de los últimos 10 años y que conserve una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio.

También es recomendable verificar con anticipación los requisitos migratorios del país de entrada, conservar comprobantes de hospedaje y vuelo de regreso, y asegurarse de que toda la documentación esté vigente.

Realizar estas comprobaciones con tiempo puede evitar contratiempos en el aeropuerto y reducir el riesgo de que el ingreso sea rechazado.