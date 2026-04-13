El ramal ferroviario más esperado de los últimos años en México está a punto de arrancar. Las autoridades completaron una supervisión exhaustiva de la ruta y quien encabeza el proyecto dio una señal clara: la espera está por terminar. El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, fue contundente tras el recorrido de inspección realizado el sábado 11 de abril por la ruta Lechería-AIFA, donde aseguró que restan algunas jornadas antes de la inauguración oficial. La frase no dejó mucho margen para la especulación. Lo que antes estaba previsto para Semana Santa fue postergado por pruebas preoperativas. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió, a su vez, respecto a este tema y confirmó cuándo concluirán las operaciones. El ramal Lechería-AIFA tiene una extensión de 23.7 kilómetros y conectará el norte del Estado de México (Edomex) con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La ruta contempla seis estaciones intermedias y una terminal, con trenes que saldrán cada 15 minutos. El recorrido completo desde la Terminal Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA tomará aproximadamente 43 minutos. Los horarios de operación irán de las 5:00 a las 0:30 horas, en consonancia con la ruta Buenavista-Cuautitlán ya existente. El pago se realizará con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México (CDMX). En función de lo confirmado por Lajous y la propia mandataria mexicana, se espera que el Tren Suburbano al AIFA entre en operaciones antes de que termine abril. La supervisión del 11 de abril incluyó equipos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tren Suburbano, Defensa y Banobras. Según el video publicado por Lajous, las estaciones ya están terminadas, tanto en interiores como en exteriores. El servicio contará con 10 trenes acoplables para cubrir la demanda de pasajeros. Estas son las paradas confirmadas de la ruta: