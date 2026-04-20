Abril comienza a despedirse y con el transcurso de las últimas semanas se han efectuado los depósitos restantes de una de las asistencias económicas más solicitadas en la República Mexicana: la Beca Rita Cetina. Si bien los beneficiarios de este apoyo financiero se despidieron de las transferencias correspondientes al corriente bimestre, existe un grupo selecto de estudiantes que tendrá la posibilidad de recibir antes del comienzo de mayo un dinero extra producto de dos de los Programas del Bienestar más populares: la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro constituyen dos de los Programas del Bienestar que entrega el Gobierno de México a los sectores de la población más vulnerables. En lo que respecta a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, se caracteriza por otorgar un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales a todas y todos los estudiantes que cursan el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller. El apoyo se otorga durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 40 meses, siempre y cuando el o la alumna esté inscrita formalmente en alguna institución de educación media superior del sector público. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga una beca de 5,800 pesos bimestrales -durante el mismo plazo que la Beca Benito Juárez- a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. El calendario de pago para las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro dio comienzo el pasado lunes 13 y se extenderá hasta el viernes 24 de abril. Durante el transcurso de las próximas jornadas, recibirán un total de 3,800 y 11,600 pesos debido a que el Gobierno llevará a cabo una paga doble. En este sentido, el Banco del Bienestar depositará los montos de dinero por orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario