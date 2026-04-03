La Beca Rita Cetina es un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum dirigido a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas. En secundaria, el subsidio es de 1,900 pesos bimestrales, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en el mismo hogar. Los pagos se entregan durante cinco bimestres del ciclo escolar, sin considerar los meses de vacaciones. En primaria, el apoyo consiste en 2,500 pesos anuales por estudiante, destinados a la compra de útiles escolares y uniformes. Las familias que ya recibían este beneficio desde 2025 o antes continuarán recibiendo el monto bimestral siempre que no registren una baja en el programa. El objetivo del programa es reducir la deserción escolar y aliviar la carga económica de las familias con hijos en educación básica pública. Ante la proximidad de la fecha de pago, la expectativa entre los beneficiarios se mantiene elevada. La dispersión de la Beca Rita Cetina, dirigida a madres, padres, tutores de estudiantes de primaria y secundaria, comenzó el pasado miércoles 1 de abril y se extenderá hasta el jueves 16 de acuerdo al calendario oficial de pago en orden alfabético según la inicial del primer apellido. Sin embargo, los depósitos se verán suspendidos en dos fechas específicas: el jueves 2 y el viernes 3 de abril con motivo del feriado bancario por Semana Santa.