El Gobierno de México inició el mes de abril con los depósitos de una de las asistencias económicas más solicitadas del país: la Beca Rita Cetina. Sin embargo, algunos beneficiarios no volverán a cobrar hasta nuevo aviso. El apoyo económico que integra la lista de Programas del Bienestar y permite a la comunidad educativa acceder a un monto de dinero cada mes y medio, se encuentra en plena etapa de dispersión y aún restan las transferencias para ciertos habitantes. En este contexto, los ciudadanos que quieran saber qué fecha de cobro les fue asignada y cuándo podrían volver a recibir un depósito, deberán tomar nota del calendario de pagos difundido por la entidad bancaria y el esquema bajo el cual se rige la administración de Claudia Sheinbaum. La Beca Rita Cetina, un apoyo de carácter universal que se encuentra dirigido a alumnos de primaria y secundaria en escuelas públicas, tiene por objetivo evitar la deserción escolar. Para ello, el Gobierno entrega un monto de dinero bimestral que permite a los jóvenes hacer frente a los distintos gastos que se les presenten. Concretamente, los alumnos de secundaria reciben un pago de 1,900 pesos, con incrementos por más integrantes. En el caso de los alumnos de primaria, el apoyo es anual y asciende a un pago único de 2,500 pesos por cada uno de ellos, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para ser considerado elegible y recibir la Beca Rita Cetina, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que se incluyen: En función del esquema con el que se rige el Banco del Bienestar para dispersar los distintos apoyos económicos que asigna el Gobierno de México, la Beca Rita Cetina se otorga de manera bimestral. Esto quiere decir que cada mes y medio, los beneficiarios de la asistencia ven acreditado el dinero correspondiente en sus respectivas cuentas bancarias. Al momento, la entidad gubernamental que se encarga de realizar las transferencias ya ha efectuado los depósitos a un gran sector de los alumnos inscritos. Por esta razón, quienes ya hayan cobrado su beca no volverán a recibirla hasta nuevo aviso. A pesar de haber entregado una gran parte de los depósitos de la Beca Rita Cetina a los estudiantes registrados, el Banco del Bienestar mantiene en la lista a un gran número de beneficiarios que aún no han cobrado. Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos se organiza por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro específica del mes según la primera letra con la que comience su apellido