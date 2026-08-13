En los principales aeropuertos —incluido Ezeiza— se ha iniciado la implementación de una nueva reglamentación para viajar que modifica uno de los aspectos más rigurosos para los pasajeros: el transporte de líquidos en el equipaje de mano.

La actualización introduce mayor flexibilidad, aunque igualmente presenta nuevas condiciones en los viajes internacionales que resulta fundamental conocer antes de preparar la valija.

Ajusta el equipaje de mano: alteran el límite permitido para llevar líquidos en el carry on (foto: archivo)

Qué varía con el equipaje de mano

Con la nueva normativa, los pasajeros podrán llevar una mayor cantidad de líquidos y en envases más grandes, siempre que el aeropuerto cuente con tecnología de control más avanzada.

Durante años, los líquidos debían transportarse en envases de hasta 100 ml, dentro de una bolsa transparente y con un máximo total de 1 litro por pasajero.

Esto representa un alivio para quienes viajan con productos de higiene, cosméticos o incluso bebidas.

Además, de ahora en más, se permitirá trasladar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano, siempre que no superen el 70% de alcohol por volumen. Es relevante destacar que las bebidas no podrán consumirse durante el vuelo.

Nueva tecnología en controles aéreos para mejorar la seguridad y flexibiliza restricciones

La medida se implementa tras la incorporación de escáneres de última generación en los controles de seguridad.

Estos dispositivos permiten examinar el contenido del equipaje con mayor precisión, lo que facilita la flexibilización de las restricciones sin poner en riesgo la seguridad aérea.

En los aeropuertos que ya disponen de esta tecnología, se considera la posibilidad de permitir envases de hasta varios litros, aunque la implementación no es homogénea.

Novedades para viajar en aeropuertos de Argentina

En aeropuertos como Ezeiza, se habilitó transportar más líquidos en cabina, incluyendo bebidas alcohólicas o perfumes, aunque con condiciones específicas:

Deben respetarse los límites de seguridad y control

La graduación alcohólica no puede superar ciertos niveles

Puede depender del destino o tipo de vuelo

Qué líquidos están permitidos en el equipaje de mano

En lo que respecta a los productos autorizados, este listado se mantiene en esencia:

Perfumes y cosméticos

Cremas y geles

Pasta dental

Bebidas (en ciertos casos)

Gradual implementación de nuevos estándares en transporte de líquidos

Los pasajeros deben informarse sobre las normativas vigentes de cada aerolínea, ya que pueden variar en función del destino y el tipo de vuelo. La preparación es clave para evitar inconvenientes.

El uso de tecnología avanzada en los aeropuertos promete ampliar las posibilidades para el transporte de líquidos. La mejora en la seguridad puede transformar la experiencia de viaje para muchos pasajeros.