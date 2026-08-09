España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

En España, la renovación del pasaporte es un trámite clave para garantizar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el objetivo de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos.

El Ministerio del Interior permite comenzar la renovación cuando el documento se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta medida busca ordenar la demanda y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda.

No respetar estos tiempos puede derivar en inconvenientes. Las autoridades advierten que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado puede implicar mayores tiempos de espera o requisitos adicionales que retrasen la obtención del documento.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte. (Fuente: Shutterstock).

Renovación del pasaporte en España y cómo realizar el trámite

La renovación del pasaporte español debe llevarse a cabo de forma presencial. El procedimiento se realiza en dependencias de la Policía Nacional o en consulados en el exterior, siempre con cita previa.

Para completar el trámite, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Además, el solicitante debe asistir personalmente a la oficina que le ha sido asignada.

La normativa oficial establece que “se puede solicitar un nuevo pasaporte cuando el anterior se encuentre dentro de los últimos 12 meses de vigencia”. Este margen permite planificar con antelación y evitar que el documento caduque sin haber iniciado el proceso de renovación.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte. (Fuente: Shutterstock).

Consecuencias de no renovar el pasaporte a tiempo en España

No iniciar la renovación dentro del plazo recomendado puede generar complicaciones para salir e ingresar del país. Las administraciones suelen priorizar las solicitudes realizadas dentro de la ventana oficial , lo que puede dejar en desventaja a quienes gestionan el trámite fuera de término.

En la práctica, esto se traduce en demoras para conseguir turno, mayor exigencia en la documentación y posibles verificaciones adicionales si el pasaporte ya está vencido.

Además, contar con un documento caducado puede dificultar los viajes internacionales. En muchos casos, cruzar fronteras requiere un pasaporte vigente, lo que convierte la renovación en un paso imprescindible para evitar inconvenientes.

Renueva tu pasaporte a tiempo y evita contratiempos al viajar

El pasaporte español no solo acredita la identidad, sino también la nacionalidad. Su vigencia varía de acuerdo a la edad del titular, con una duración de hasta 10 años para mayores de 30 años.

En los últimos años, la elevada demanda de citas ha vuelto más exigente el proceso de renovación, especialmente en periodos cercanos a las vacaciones. Por lo tanto, las autoridades sugieren iniciar el proceso con anticipación.

La planificación es fundamental. Adelantarse a los plazos permite obtener turnos más ágiles y evita demoras que podrían perjudicar viajes o gestiones significativas. Mantener el pasaporte en vigor sigue siendo una condición esencial para la movilidad internacional.