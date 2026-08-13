La Corte Suprema ya resolvió | Habrá embargo a los pensionados con deudas alimentarias y será a favor de menores (foto: archivo).

El sistema de pensiones en Colombia enfrenta una situación de notable incertidumbre jurídica, caracterizada por debates sustanciales acerca de la vigencia de la reciente reforma y por sentencias que modifican la interpretación de requisitos históricos. En este contexto, la Corte Suprema ha renovado el interés en la pensión de sobrevivientes, una prestación que ofrece protección a las familias tras el fallecimiento de un afiliado.

Este cambio se produce en un momento en que la reforma pensional continúa sin una resolución definitiva por parte de la Corte Constitucional. Pese a que este debate permanece abierto, diversas sentencias están comenzando a ejercer efectos inmediatos para numerosos potenciales beneficiarios.

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Cuál fue el requisito que las altas cortes eliminaron

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece que “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este”. No obstante, la Corte Constitucional eliminó hace años la exigencia de que dicha dependencia fuera “total y absoluta”, al declararla inexequible mediante la sentencia C-111 de 2006.

La modificación clave se centra en la exigencia de dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes cuando no existen cónyuge, compañera permanente ni hijos con derecho. La normativa vigente reconoce como beneficiarios a los padres y a los hermanos en condición de discapacidad, siempre que acrediten que dependían del afiliado fallecido.

La Corte Suprema y la pensión de sobrevivientes como garantía de vida digna

La Corte Suprema de Justicia profundizó esta interpretación en la sentencia SL 6690-2014, al aclarar que “para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia”. El alto tribunal subrayó que la seguridad social no se limita a la mera subsistencia.

En su análisis, la Corte explicó que la pensión de sobrevivientes busca garantizar la continuidad de una vida digna, en condiciones similares a las que ofrecía el afiliado en vida. Según el fallo, “la prestación de sobrevivientes tiene por finalidad permitir que el aporte esencial o necesario que el asegurado suministraba en vida a sus beneficiarios sea continuado luego de su muerte”, descartando cualquier interpretación orientada al enriquecimiento injustificado.

Condiciones para acceder a la pensión de sobrevivientes tras ajuste de requisitos

Pese a la eliminación de ese requisito estricto, la pensión de sobrevivientes mantiene condiciones claras. El afiliado fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte, criterio que es aplicable tanto para fondos privados como para Colpensiones.

Los beneficiarios, por su parte, aún deben demostrar dependencia económica, aunque ahora con un estándar más flexible y en consonancia con la jurisprudencia. Este ajuste permite que padres y hermanos en condición de discapacidad accedan a la prestación sin necesidad de esperar largos procesos ni cumplir exigencias que carecen de respaldo constitucional.

Corte Suprema amplía acceso a pensión de sobrevivientes en Colombia

El impacto de las recientes decisiones se extiende a otros grupos vulnerables. Organizaciones sociales exigen que se considere la situación de los ancianos sin hijos como beneficiarios potenciales.El debate sobre la reforma pensional también incluye propuestas para simplificar los trámites. Expertos sugieren medidas que apoyen a quienes enfrentan cargas económicas tras la pérdida de un familiar.