España, Estados Unidos y México prohibirán el ingreso al país a todos los argentinos que posterguen la renovación del pasaporte.

Las personas que tienen planeado viajar a España, Estados Unidos o México deben revisar con anticipación un punto clave: tener el pasaporte vigente.

Las autoridades migratorias de estos países establecen que el documento debe estar en regla al momento de pasar por Migraciones, ya que un pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos de vigencia puede ser motivo de rechazo de entrada al país.

Requisitos de pasaporte para viajar a España, Estados Unidos y México

Para ingresar a España, el pasaporte debe estar vigente y tener una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del espacio Schengen. Además, debe haber sido expedido dentro de los últimos 10 años. te

En el caso de Estados Unidos, los viajeros argentinos deben contar con un pasaporte válido y vigente y, para ingresar por turismo, tener la correspondiente visa de visitante B1/B2. Por eso, antes de viajar es importante verificar tanto la fecha de vencimiento del pasaporte como la vigencia de la visa y cumplir con los demás requisitos migratorios.

México exige que los viajeros presenten un pasaporte válido y vigente. La normativa mexicana no establece un período mínimo de seis meses para el ingreso, aunque algunas aerolíneas pueden exigir ese margen de vigencia para permitir el embarque.

¿A quiénes afecta el requisito de vigencia del pasaporte?

Esta condición alcanza a los argentinos que tengan previsto viajar al exterior, especialmente quienes planeen visitar España, Estados Unidos o México y tengan un pasaporte próximo a vencer.

No alcanza con que el documento esté vigente el día del vuelo: el período de validez exigido depende del destino y de las condiciones de ingreso aplicables a cada viajero. Por eso, antes de viajar es recomendable verificar la fecha de vencimiento, las páginas disponibles y el resto de los requisitos migratorios.

En el caso de España, por ejemplo, un pasaporte que vence poco después del regreso puede no cumplir con el requisito de los tres meses adicionales exigidos por el espacio Schengen.

Es importante destacar que los requisitos pueden modificarse y también pueden variar según la nacionalidad, el motivo del viaje y la duración de la estadía, por lo que conviene consultar la información oficial antes de viajar.