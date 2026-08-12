En 1969, un piloto de avión llevó agua a una isla devastada: más de 50 años después, el escenario dejó a los científicos helados.

En 1969, Don Adams llegó a la Isla Lady Elliot y se encontró con una isla coralina prácticamente desprovista de árboles. Ubicada en el extremo sur de la Gran Barrera de Coral de Australia, había sufrido durante décadas la extracción de guano, un material utilizado como fertilizante, además del impacto de las cabras que dificultaban la recuperación de la vegetación.

Aunque la actividad minera había terminado casi un siglo antes, sus consecuencias seguían visibles. El terreno estaba cubierto principalmente por restos de coral y la falta de agua dulce y suelo fértil hacía extremadamente difícil que nuevas plantas pudieran crecer por sus propios medios.

El hombre que decidió recuperar la isla

Adams obtuvo una concesión turística y decidió impulsar un proyecto de restauración que iba mucho más allá de recibir visitantes. Para comenzar a recuperar el ecosistema, tuvo que trasladar agua desde el continente en grandes recipientes y utilizarla para mantener con vida los árboles que iba plantando.

Más de medio siglo después, la Isla Lady Elliot presenta un paisaje completamente diferente al que encontró Adams (Fuente: Lady Elliot Island). Lady Elliot Island

El piloto también llevó miles de ejemplares de especies autóctonas procedentes de Queensland y otras islas cercanas. Entre ellas había casuarinas, pandanus y pisonias, cuya expansión permitió que las raíces comenzaran a sujetar el terreno y que la vegetación volviera a instalarse sobre las superficies que durante décadas habían quedado desnudas.

Cómo cambió el ecosistema de Lady Elliot Island

El crecimiento de los árboles produjo un efecto que terminó involucrando a toda la fauna. Con más vegetación disponible, las aves marinas recuperaron espacios donde podían descansar y reproducirse, mientras que sus aportes naturales de nutrientes ayudaron a enriquecer el suelo y facilitaron la aparición de nuevas plantas.

Más de medio siglo después de aquel esfuerzo, Lady Elliot Island presenta un paisaje completamente diferente al que encontró Adams. La isla forma parte de una zona protegida del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral y sus aguas albergan tortugas, mantarrayas, tiburones de arrecife y cientos de especies de peces, mientras distintas aves utilizan nuevamente el territorio para reproducirse.