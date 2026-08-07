El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México publicó el pronóstico del tiempo que regirá para el segundo fin de semana del corriente mes y vaticina malas noticias para ciertas regiones.

A partir del viernes 7 y hasta el domingo 9 de agosto , se espera que las lluvias vuelvan a azotar a distintos estados del país. En esta línea de avisos, el organismo gubernamental advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las alertas rigen para varios puntos del territorio azteca, por lo que se aconseja a los habitantes tomar todos los recaudos a la hora de transitar por la vía pública durante el período de inclemencias climáticas.

Alerta para el segundo fin de semana de agosto: cómo estará el tiempo en México

A partir del viernes 7 y hasta el domingo 9 de agosto , distintos fenómenos se combinarán y darán origen a tormentas cargadas de lluvia.

El pronóstico de precipitación total acumulada que difundió el SMN y estará vigente hasta el lunes 10 de agosto. (Foto: SMN de México) SMN de México

El foco se encuentra puesto en el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, junto a canales de baja presión en el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el desplazamiento de la onda tropical (núm. 25).

Estos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco el día viernes; así como en Sinaloa, Durango y Nayarit el día sábado.

Uno por uno: cuáles son los estados con mayor alerta por lluvias intensas

Los estados con mayor afectación podrían registrar lluvias intensas de hasta 150 milímetros, con posibilidad de inundaciones, deslaves y crecida de ríos. El sábado será la jornada con más entidades bajo alerta por precipitaciones fuertes.

Aunque el domingo disminuirá la intensidad en algunas regiones, las lluvias muy fuertes seguirán presentes en el noroeste, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Resumen de los estados con lluvias intensas y muy fuertes