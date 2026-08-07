Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 6 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 3870 - Muerto que sueña

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 6 de agosto

1° 3870 11° 6824 2° 8582 12° 2344 3° 5120 13° 7101 4° 8788 14° 0834 5° 9922 15° 4789 6° 3872 16° 6142 7° 2758 17° 9429 8° 9458 18° 7057 9° 7626 19° 4883 10° 8429 20° 2059

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con “El Muerto que sueña” indica duelo no resuelto o emociones reprimidas que vuelven para ser atendidas.

También simboliza transformación: algo que dabas por muerto puede renacer, invitándote a integrar el pasado sin estancarte.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.