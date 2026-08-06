Se viene un nuevo tormentón que durará 48 horas seguidas: un ciclón traerá lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo

México enfrentará un periodo de fuerte inestabilidad meteorológica con un tormentón que durará las próximas 48 horas debido a la combinación del monzón mexicano, una circulación ciclónica en distintos niveles de la atmósfera, canales de baja presión y la onda tropical número 25.

Estos sistemas favorecerán un aumento significativo de las lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas en amplias regiones del país. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Oaxaca, así como en estados del noroeste, occidente, centro y sureste.

Además, persistirá el ambiente caluroso en gran parte del norte mexicano, donde continuarán temperaturas extremas y condiciones de onda de calor.

La presencia de una circulación ciclónica sobre el centro, sur y sureste del país será uno de los factores más importantes de este episodio de mal tiempo. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima para este jueves?

La presencia de una circulación ciclónica sobre el centro, sur y sureste del país será uno de los factores más importantes de este episodio de mal tiempo. El sistema impulsará lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y probable caída de granizo en diversas entidades.

Durante el jueves 6 de agosto, Oaxaca registrará los acumulados más importantes, con lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros. También habrá lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos debido al riesgo de:

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Encharcamientos urbanos.

Inundaciones en zonas bajas.

Deslaves en regiones montañosas.

Descargas eléctricas frecuentes.

Caída de granizo durante las tormentas.

Caída de árboles y anuncios por fuertes rachas de viento.

Se viene un nuevo tormentón que durará 48 horas seguidas: un ciclón traerá lluvias, actividad eléctrica y caída de granizo SMN

Vientos y fenómenos secundarios

Los vientos alcanzarán rachas de entre 40 y 60 km/h en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Para el viernes 7 de agosto, el temporal continuará y Jalisco se convertirá en la zona con mayor potencial de lluvias intensas, mientras que persistirán precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México y Guerrero.

¿Cuáles serán los estados más afectados por el temporal?

La llegada del temporal impactará con diferente intensidad, dependiendo de la zona:

Nivel alto de incidencia

Oaxaca (oeste).

Jalisco (especialmente el viernes).

Sonora (este).

Sinaloa.

Chihuahua.

Colima.

Michoacán.

Nayarit.

Guerrero.

Puebla.

Veracruz.

Nivel moderado de incidencia

Ciudad de México.

Estado de México.

Morelos.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Quintana Roo.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Guanajuato.

Querétaro.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Coahuila.

Durango.

Zacatecas.

Zonas sin afectación significativa

Las regiones con menor impacto serán principalmente:

Aguascalientes.

Sectores de Baja California y Baja California Sur con precipitaciones limitadas.

Temperaturas extremas y persistencia de la onda de calor

Mientras las tormentas ganan fuerza en gran parte del territorio nacional, el calor continuará siendo protagonista en el norte de México.

Las temperaturas máximas más elevadas alcanzarán valores superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California, mientras que Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua registrarán valores de entre 40 y 45 °C.

Siguen las lluvias hasta el viernes: las zonas afectadas

El temporal continuará durante el viernes 7 de agosto con lluvias generalizadas en gran parte del territorio nacional. El estado más afectado será Jalisco, donde se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros.

Por su parte, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y sectores del Estado de México registrarán precipitaciones muy fuertes. Además, persistirá el riesgo de tormentas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones del occidente y centro del país.

En paralelo, el calor extremo seguirá dominando el norte de México. Baja California volverá a superar los 45 °C, mientras que Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y zonas de Michoacán y Oaxaca alcanzarán valores de entre 40 y 45 °C.